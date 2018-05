HADJ 2018: L’opération de demande de visa se poursuivra jusqu'au 15 mai

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a rappelé les citoyens concernés par le Hadj que "l'opération de saisie des données pour la demande de visa se poursuivra jusqu'au 15 mai 2018 comme dernier délai", a indiqué un communiqué du ministère. "Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire qui renvoi à son précédent communiqué du 22 avril 2018 à propos des citoyens concernés par le Hadj 2018, rappelle que l'opération de saisie des données pour la demande de visa a débuté le 17 avril 2018 et se poursuivra jusqu'au 15 mai 2018 comme dernier délai", a précisé le communiqué. A ce propos, "le ministère de l'Intérieur appelle l'ensemble des citoyens détenteurs du livret de pèlerinage 2018 accusant un retard de paiement des frais de pèlerinage à se rapprocher, dans les plus brefs délais, des agences de la Banque d'Algérie (BA) sur tout le territoire national afin de s'acquitter des frais et de déposer leurs dossiers au niveau des circonscriptions administratives ou daïras pour compléter les procédures administratives relatives aux renseignements des livrets de hadj et la saisie des données pour l'obtention du visa dans les délais fixés", a conclu le communiqué.