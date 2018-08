HADJ 2018 : Deux morts parmi les hadjis algériens

La mission algérienne vient d'enregistrer deux cas de décès parmi les pèlerins. Ce sont les deux premiers cas de mort naturelle enregistrés cette année. Selon les indications fournies mardi par le consul général d'Algérie à Djeddah, Abdelkader Kacimi El Hassani, c'est au cours d'une visite au siège de la mission algérienne du Hadj que "les deux cas de décès ont été signalés". Le représentant diplomatique algérien à Djeddah n'a pas manqué de souligner que ses services, effectuent "le contrôle d’usage auprès des services médicaux algériens et les services saoudiens pour réunir les informations nécessaires, confirmer les noms des défunts, avant de prévenir l'administration algérienne". Le consul général d'Algérie qui a présenté ses condoléances aux familles des défunts, a relevé que le décès des deux pèlerins est dû à des problèmes de santé et à leur âge avancé. M. El Hassini a présidé à l’hôtel Seif Al majd une rencontre de coordination avec les membres de la mission algérienne du Hadj, en présence du coordinateur général et du directeur général de l’Office national du Hadj et Omra (ONHO), Youcef Azzouza, avec à l’ordre du jour la coordination entre toutes les parties engagées pour se faire afin d'assurer toutes les conditions nécessaires pour le bien être et la sécurité des hadjis et leur permettre d'accomplir au mieux le rite du cinquième pilier de l'Islam.