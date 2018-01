HADJ 2018 : 52,5 millions de cts, coût du pèlerinage

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a annoncé que le coût du pèlerinage sera revu à la hausse suite à la taxe des 5% imposée par l'Arabie saoudite. En marge de son intervention devant la Commission des finances et de budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), concernant la gestion du budget de son secteur pour l'exercice 2015, M. Aissa a indiqué que le coût du pèlerinage, estimé actuellement à 50 millions de centimes, "augmentera d'au moins 2,5 millions centimes", suite à la taxe imposée par l'Arabie Saoudite aux pays arabes et musulmans. L'inscription électronique au tirage au sort, qui aura lieu le 10 février prochain, se déroule "dans les meilleures conditions", a-t-il affirmé. Un deuxième tirage au sort sera organisé au profit des personnes âgées de plus de 70 ans ayant participé plus de 15 fois et qui n'ont pas eu la chance de visiter les lieux saints, a lancé le ministre.