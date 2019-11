HADDAD, TAHKOUT ET KOUNINEF : Des procès ‘’publics’’ prévus le 2 décembre

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a révélé la date de la tenue des premiers procès pour corruption, instruits par la Justice depuis mars 2019. Ainsi, Belkacem Zeghmati a indiqué que les procès des oligarques de l’ancien Régime actuellement sous mandat dépôt sont programmés pour le 2 décembre courant et se dérouleront au niveau du Tribunal de Sidi Mhamed. De plus, le ministre a révélé qu’ils seront « Publics ». Dans ce contexte, Zeghmati a souligné que la première affaire sur laquelle se penchera le Tribunal portera sur le dossier du « Montage de véhicules et les avantages accordés aux opérateurs ». Zeghmati a enfin évoqué devant le Conseil de la nation que le nombre d’affaires instruites depuis Mars 2019 dépasse de beaucoup le nombre d’affaires traitées depuis 2006 !