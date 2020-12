HACIANE (MOSTAGANEM) : Le wali inspecte la zone industrielle de Bordjia

Le lundi 1er décembre 2020, le wali de Mostaganem, M. Boulahya Aïssa , accompagné du secrétaire général de la wilaya, des directeurs des travaux publics, de l'industrie et des mines, des ressources en eau, de l'énergie, du directeur foncier , du directeur des domaines, et des responsables du bureau des études, a effectué une visite d’inspection et de travail à la commune de Haciane, pour vérifier les travaux d’aménagement de la zone industrielle El-Bordjia . En effet, ce dernier a pris connaissance du taux d'avancement des travaux routiers et réseaux d'assainissement des ressources en eau sur une superficie de 761 hectares. Pour cette première partie les travaux d'aménagement ont débuté en 2018 sur une superficie de 200 hectares, leur taux d'avancement est estimé à 75 %. Pour ce qui est de la 2eme partie, la wilaya a bénéficié d'un délai supplémentaire en 2019 pour préparer les travaux qui s’étendent sur une superficie de 200 hectares, dont le taux d’avancement est estimé à 53%. Ayant appris que certaines entreprises n’ont pas achevé les travaux dans les délais, le wali a donné instruction de rompre les contrats avec celles-ci et les remplacer par d’autres plus sérieuses. Selon le bureau d études, les travaux d'aménagement seront terminés dans la première partie de la zone industrielle à la fin de mars prochain, ce qui facilitera le lancement réel des projets d'investissement estimés à 59 projets dans différentes spécialités. Lors de cette visite, le wali a rencontré les investisseurs, où plusieurs obstacles administratifs ont été débattus. En ce sens, le premier responsable a déclaré qu'il adoptait une nouvelle méthode de travail et qu'un comité spécial accueillera les investisseurs chaque mercredi matin. Il assura également que les portes de la wilaya restent ouvertes et qu'il suit les projets de prés, tout en étant disposé à fournir toutes les facilités dans le cadre de la loi aux investisseurs et aux opérateurs économiques pour soutenir l'investissement industriel. Au terme de sa visite, le wali et la délégation qui l’accompagnait ont rendu visite à un investisseur ayant réalisé une société spécialisée dans l'entretien et la fabrication mécanique des pièces de rechange EURL MIK, dans la commune de Hassi Mamèche.