HACIANE : 6 personnes blessées dans un accident de la route

La situation météorologique qui a prévalu ces dernières 24 heures s’est traduite par de violents orages dont les signes avant-coureurs ont été de nombreux éclairs très intenses ce qui aurait dû alerter beaucoup de conducteurs. Malgré tout, un terrible accident de la route s’est produit hier, au niveau de la route nationale N°19, dans la Commune de « Haciane ». L’accident en question a fait l’objet d’une intervention de la Protection civile qui a indiqué qu’il s’agit d’une collision entre des véhicules originaires de la wilaya d’Oran. C’est ce qui a occasionné diverses blessures plus ou moins graves chez les six (6) personnes à bord des dits véhicules et dont l’âge varie entre 30 et 75 ans, a-t-il été précisé par la même source qui ajoute que les blessés ont été secourus dès l’alerte puis, immédiatement évacués vers les urgences médicales de l’hôpital de Mesra, Entre-temps, les services de sécurité compétents ont ouverts une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.. Naturellement des trombes d’eau de pluie sont tombées un peu partout dans la wilaya de Mostaganem ce qui a surpris plus d’un. On signale que les conséquences de cette pluie orageuse sont relativement importantes et que des opérations d’interventions, ont été entreprises par divers corps professionnels spécialisés pour prévenir d’éventuels dégâts. Donc, la vigilance doit être de mise et les conducteurs de véhicules sont appelés à faire preuve de beaucoup de prudence sur les chaussées en réduisant la vitesse tout en suivant les conseils de conduite pendant les intempéries.