HACHEM (MASCARA) : Douar Remaikia sans eau depuis un mois

Les habitants de la localité de Remaikia dans la commune de Hachem sont sans eau depuis bientôt un mois, malgré que cette localité abrite quatre forages, un, destiné au douar Remaikia et 12 autres douars et les trois autres affectés à la commune de Sehailia dans la Daïra de Tighennif. Les responsables de la Daïra avancent que le forage a connu une diminution de la nappe, le débit a énormément chuté ce qui ne peut satisfaire la demande pour les treize douars. Une doléance disent les citoyens a été adressée au wali, si aucune réponse ne sera réservée à notre doléance disait si Hadj Ahmed, nous passerons à l’acte de fermer la route pacifiquement jusqu'à ce que notre voix soit entendue. Il n’est pas possible pour que d’autres communes soient alimentées à partir des forages situés sur les terres de notre douar, alors que nous vivons la soif.