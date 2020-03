HABITAT : Vers la distribution de 450 000 logements

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri , a déclaré que 450 000 logements seront distribués sous diverses formes et subventions en 2020. Lors de son intervention sur la télévision publique, le ministre a révélé que 65% des millions de logements qui seront achevés cette année seront dans des zones d’ombre. Le ministre a souligné que la priorité sera donnée aux citoyens vivant dans les zones d’ombre dans l’obtention de logements ruraux, et un programme de 650 000 subventions a été alloué à cet effet. Dans le même contexte, le ministre a révélé que 600 000 logements étaient en construction et 300 000 travaux n’avaient pas encore commencé pour plusieurs raisons. Le ministre a expliqué que les budgets financiers sont maintenant disponibles concernant le programme de logements actuels, et que 17 % représentent un programme d’AADL dans 65 % pour le logement rural. Dans ce contexte, Kamal Nasri a indiqué que 70 000 logements de L’AADL seront lancés dans quelques jours.