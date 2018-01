HABITAT : Vers l’attribution de 3219 logements locatifs

La direction de l’OPGI a élaboré un calendrier concernant les logements en cours de réalisation de la formule logements publics locatifs (LPL) suivant les daïras, car la daïra de Mostaganem dispose d’un quota en logements de 4534 unités en cours de réalisation, 720 à Hassi Mamèche, 134 à Ain Nouissy, 550 à Ain Tédelès, 252 à Kheir Eddine, 262 à Bouguirat, 362 à Mesra, 670 à Sidi Ali, 294 à Sidi Lakhdar et 212 à Achacha. En effet, 4742 unités ont été réalisées alors que 8426 logements de la même formule sont en cours de matérialisation, selon le directeur de wilaya de l’OPGI. Cependant, une grande partie de ces logements sera attribuée au cours du 1er et au 2eme trimestre de l’année en cours aux bénéficiaires de cette formule. A ce propos, le directeur a précisé que 4126 unités ont atteint un taux d’avancement de moins de 30% de réalisation, alors que 1081 logements avec un taux de matérialisation oscillant entre 30 et 60 % et 3219 unités avec un rapport de 60%, lesquels seront distribués au 1er et au 2ème trimestre de l’année en cours. Il a par ailleurs souligné que d’autres attributions seront également exécutées pour les autres formules à l’image de logements de LPA et AADL entre autres au cours de l’année 2018.