HABITAT : Temmar lance un projet de 2000 logements à Oran

Lors d'une visite d'inspection et de travail qu'il a entamé dans la wilaya d'Oran ,le ministre a indiqué qu'il a été décidé, lors du Conseil des ministres , présidé dernièrement par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, la réservation de plus de 200.000 logements toutes formules au titre du programme de 2019, avec 4507 au niveau de la wilaya d'Oran dont 400 logements LPA destinés à satisfaire les souscripteurs ayant reçu des ordres de versements. Le ministre a insisté sur sa dotation de toutes les commodités nécessaires en donnant la priorité aux infrastructures de santé, d'enseignement et de sécurité, nonobstant les administrations publiques dont Sonelgaz, l'ADE et Algérie Poste et les structures de sport. Par ailleurs, durant la même foulée, le ministre a présidé une cérémonie de remise des clés au niveau de la salle de la mosquée Ibn Badis aux bénéficiaires des 4507 logements AADL et 1.000 affectations de logements publics locatifs (LPL) et de clés de 100 LPP aux pôles de Belgaid. Le premier responsable du secteur faisant savoir que plusieurs aides seront attribuées à la population des zones rurales afin de construire leur logement sur leur propre terrain ou sur des assiettes foncières relevant des biens de l'Etat. Ces logements, sous forme de cités, seront pris en charge par des petites entreprises d'entreprenariat devant unifier les types de construction tout en respectant les habitudes et les traditions du monde rural, a-t-il soutenu. Afin de garantir une réalisation accélérée au niveau des chantiers, le rôle du contrôle, à travers l'intensification des visites inopinées qu'assureraient des cadres du secteur, sera renforcé pour présenter à un meilleur produit et éviter les défaillances notées au niveau de certains sites, affirme le ministre. Les cadres du secteur veilleront à l'application des plans HSE dans les chantiers et du respect par les entreprises de construction de ces plans, et ce, par souci de préservation de la sécurité et de l'intégrité des ouvriers exposés aux dangers qui les menacent, à tout moment, a ajouté le ministre. L’habitat rural groupé, une option pour faire face à la rareté du foncier, a indiqué le ministre, pour sa part, que ces réalisations sont la concrétisation des engagements maintes fois soulignés par le président de la République, quant à assurer des logements décents aux citoyens. Des logements qui sont distribués par millions aux citoyens, a-t-il soutenu."C'est cette Algérie que veut le président de la République, une Algérie sûre et une Algérie sereine, une sécurité et une stabilité sans lesquelles, la concrétisation de tous ces programmes de développement n'aura pas été possible", indique le ministre. Ces efforts et programmes de développement se sont concrétisés dans les différents secteurs, notamment le secteur de l'Habitat, à travers une stratégie mise en place par le président de la République en vue de permettre aux citoyens d'accéder à des logements décents", a affirmé M. Temmar.