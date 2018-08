HABITAT : Résiliation de 475 contrats d’entreprises nationales et étrangères

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a procédé à la résiliation de 475 contrats signés par des entreprises de réalisation nationales et étrangères en raison de la lenteur dans la réalisation des projets de logements qui leur étaient attribués. En outre, le ministère de l’Habitat a sommé les autres entreprises de rattraper le retard accusé et de résoudre les dysfonctionnements dans les plus brefs délais. La résiliation fait, en effet, suite à la lenteur et au retard constatés dans la réalisation des projets de logements, jugeant le rythme de réalisation très lent, ce qui renseigne de la non-délivrance des projets en question dans les délais fixés dans le cahier des charges conclu entre les deux parties. Les décisions de résiliation concernent 470 entreprises nationales, dont six (6) contrats pour la réalisation de 4.550 logements location-vente dans trois wilayas du pays, 14.535 logements publics locatifs (LPL) dans 46 wilayas ainsi que deux (2) contrats de construction de 78 unités sous la formule (logements promotionnels publics “LPP”). La résiliation concerne également cinq (5) contrats d’entreprises étrangères, dont 3 contrats de réalisation de 3.750 unités (location-vente) dans deux wilayas du pays, ainsi que 2 contrats de réalisation de 2.480 logements (LPL) dans deux wilayas du pays. Ainsi, le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar a joint l’acte à la parole, lui qui avait menacé en juillet dernier les entreprises réalisatrices de projet, toutes formules confondues, sur l’ensemble du territoire national.