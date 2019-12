HABITAT : Réception de 160 000 logements AADL en 2020

La réalisation des programmes de logement, toutes formules confondues, « avance à une cadence appréciable » avec la réception prévue en 2020 de quelque 160.000 logements AADL, a indiqué le ministre lors d’une réunion sur la préparation de la rentrée scolaire 2020/2021 à laquelle ont assisté les directeurs des équipements publics de toutes les wilayas du pays. Dans une déclaration à la presse en marge de la rencontre, le ministre a évoqué le bilan du secteur de l’habitat jusqu’au 31 octobre 2019, précisant que plus de 250.000 unités ont été livrées, dont 100.000 logements sociaux, 17.700 logements participatifs, 67.000 logements AADL et 2.000 logements promotionnels aidés (LPA). Le premier responsable du secteur a fait état, par ailleurs de l’octroi de 39.000 aides dans le cadre du logement rural et de 20.000 autres ainsi que des lotissements dans le cadre social L’année prochaine sera marquée par « une meilleure dynamique » en matière de réalisation des logements, dont des milliers seront réceptionnés à partir du premier semestre, a fait savoir le ministre. Concernant les dossiers du LPA et des mesures d’inscription, M. Beldjoud a indiqué que « les autorités locales se penchent actuellement sur la sélection des dossiers ». Pour ce qui est du logement locatif promotionnel (LLP), il a précisé que le ministère a proposé un projet de décret exécutif qui a été examiné par le gouvernement, qui a demandé des consultations plus profondes pour aboutir à une formule bien ficelée. Concernant les contrats de propriété, le ministre a précisé que son département comptait délivrer des milliers de contrats pour libérer le marché de l’immobilier. Beldjoud a déclaré que « le premier ministre, Noureddine Bedoui a donné des instructions fermes pour délivrer les contrats de propriété aux citoyens. Les délais fixés seront respectés », précisant que « les commissions formées à cet effet travaillent toujours au niveau des wilayas ».