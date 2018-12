HABITAT : Plus d'un million de logements réceptionnés en 2018

Lors d'un exposé devant les membres de la commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire de l'APN, M. Temmar a indiqué que 1.128.424 logements sur un total de 2.153.668 unités inscrites au titre dudit programme quinquennal, ont été réceptionnés jusqu'au 24 décembre 2018, précisant que 733.440 autres unités étaient actuellement en cours de réalisation, contre 291.804 autres à l'arrêt. Le ministre a souligné que l'état d'avancement des projets était "considérable" durant les quatre premières années (2015-2018), précisant que ledit programme a été réceptionné à 52%. Il a ajouté que 34% des logements sont en cours de réalisation, alors que les chantiers n'ont pas encore démarré pour les 14% restants. La cadence de réalisation des logements a connu un bond qualitatif, avec une moyenne annuelle de réalisation de 280.000 unités, a-t-il poursuivi. Le budget consommé durant la période 2015-2018 était de 2.065,43 milliards de dinars, à raison de 550, 78 milliards de dinars/an, a précisé le ministre. M. Temmar a dévoilé un autre programme de réalisation de 180.000 logements pour l'exercice 2019, dont les travaux de réalisation débuteront durant le premier semestre 2019, notant qu'il s'agit de la réalisation de 90.000 logements AADL, 40.000 logements ruraux et 50.000 logements promotionnels aidés (LPA). Le programme de logements pour la période 2015-2019 comprend 698.739 logements publics locatifs (LPL) (32%) et 470.000 logements AADL (22%), auxquels s'ajoutent 90.000 unités inscrites au titre du programme de 2019 et 681.898 logements ruraux (40.000 unités supplémentaires pour l'année 2019) et 253.031 logements promotionnels aidés (LPA) (50.000 unités supplémentaires pour l'année 2019) et 50.000 logements promotionnels publics (LPP).