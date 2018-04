HABITAT : Pas moins de 200.000 logements non distribués

Dans une correspondance adressée au ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, et dont le site d’informations ‘’ALG 24 ‘’ détient une copie qu’il a publié, le ministre de l’habitat, M. Abdelwahid Temmar fait état de la présence de présence de prés 400.000 logements publics locatifs (LPL) dont les travaux ont été achevés pour plus de la moitie. Datant du 04 Mars dernier, cette dernière informe le ministre de l’intérieur de la disponibilité de quelques 376.415 logements dont 204.911 ont été remis et déclarés aux collectivités locales, à la date du 31/01/ 2018. A ce sujet, M.Abdelwahid Temmar souligne également que les travaux de construction de 85.884 logements ont été achevés et attendent d’être déclarés. Quant aux travaux d’avancement de 85.620 autres logements publics locatifs, ils ont atteint les 60% de réalisation à la date du 31/01/2018. En dernier, le ministre de l’habitat informe le ministre de l’intérieur de la non distribution d’au moins 200.000 logements qui ont été remis aux collectivités locales, et n’ont pu être octroyés aux bénéficiaires.