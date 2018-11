HABITAT PRECAIRE : Les 14 familles d’El Hana relogées après l’étude des dossiers

Suite à l’opération de démolition de l’habitat précaire qui a été réalisée récemment au niveau du quartier « El Hana » par une entreprise spécialisée, d’une manière scientifique, métrologique et technique, Il a été relogé 373 familles ayant bénéficié dernièrement de logements. En effet, 14 autres familles ont été surprises de ne pas avoir bénéficié de nouveaux logements à travers le programme inscrit. Elles ont exprimé leur mécontentement en guise de protestation. Ces derniers demandent chacune d’elle un logement décent à travers le programme d’éradication de l’habitat précaire qu’a lancé la daïra de Mostaganem. Questionnées sur les raisons de leur non-relogement, elles affirment que les responsables locaux qui se sont déplacés sur les lieux leur ont promis un logement. «Une fois le bazar évacué, bon nombre d'habitants parmi nous ont été relogés, dont certains ne remplissent nullement les critères de relogement», déplorent ces familles. Cette situation a suscité un élan de générosité de la part des riverains. «Les habitants du quartier ne cessent de nous aider à surmonter ce calvaire. Ils nous offrent de la nourriture et des tentes». A ce propos, le président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem, M.Belkhodja Abdelkader a indiqué que le problème se pose au niveau d’Abrouk. Il a assuré que ces familles ne seront pas marginalisées et négligées. Elles seront relogées, une fois que leur dossier sera étudié.