HABITAT : Livraison de 1,6 million d’unités d’ici 2019

Le ministre a expliqué, dans ce contexte, que son secteur va assurer le suivi d’un programme de logement colossal, en vue de la mise en œuvre du programme présidentiel visant la livraison, à l’horizon 2019, de près de 1, 6 million d’unités de logements (toutes formules confondues). Par ailleurs, les souscripteurs au programme ADDL 2 seront appelés à s’acquitter de la deuxième tranche du prix de leur logement dés le début de l’année prochaine, soit au mois de janvier 2018. C’est le ministre de l’habitat, Abdelwahid Temmar qui l’a annoncé à la radio Chaine 3, lundi à Alger, en marge d’une réunion des cadres de son secteur. Se voulant rassurant dans ces propos, le ministre précise que tout le monde aura son logement au moment opportun, mais, ajoutera-t-il, il « faut que sa soit d'une manière organisée et graduelle dans le respect de l’ordre chronologique». Pour les souscripteurs qui n’ont pas pu accéder au site web de l’Agence pour l'amélioration et le développement du logement, le ministre dira qu’ « ils devront attendre leur tour, sachant qu’il n’existe pas de date butoir pour le choix des sites ». Le ministre a conclu en assurant que « le site internet de l’AADL restera donc ouvert jusqu’à ce que tout les souscripteurs auront fait leur choix de logement ». Notons que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a présidé lundi à Alger une réunion de travail avec les responsables et les experts du secteur de l’habitat. Lors d’une conférence de presse le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a passé en revue les résultats du secteur de l’habitat pour l’année 2017.