HABITAT : Les souscripteurs AADL 2 revendiquent leurs logements

Des dizaines de souscripteurs au programme de location-vente AADL2 de l’année 2013, ont exprimé leur mécontentement, notamment le retard inexpliqué de l’attribution de leurs appartements dans les 2 sites de Hassi Mamèche et Hchem. Ces deniers ont déclaré qu’ils ont réglé tous les tranches à payer et ce, depuis le mois de février passé, et que jusqu'à maintenant il n’on pas eu les clés de leurs habitations, l’un de ces derniers a déclaré qu’il est allé visiter la cité où sont appartement se trouve et que la cité est complètement finis et qu’il ne sait pas pourquoi il n’a pas les clés. Selon les responsables de l’agence ADDL de Mostaganem, ce retard est du au non achèvement des travaux d’aménagement au niveau des deux cités et que les bénéficiaires de cette formule de logements auront leurs clés dès que les travaux seront finis et que les deux cités seront prêtes à être habitées, pour le confort de tous les propriétaires ajoute- il.