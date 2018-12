HABITAT : Le ministre Temmar, aujourd’hui, à Mostaganem

Ce dernier, selon les informations recueillies, se déplacera à la cité ‘’Belvédère’’ où il lancera le projet de logements de type ‘’LPP’’, et se rendra par la suite à la station balnéaire ‘’La Salamandre’’ où il inspectera les travaux de la réalisation des 1700 logements qui sont en cours. Le ministre se rendra par la suite à Debdaba où il visitera les chantiers de la réalisation des logements ruraux. En dernier, M.Temmar présidera une cérémonie de distribution et de remise de clés et de pré- affectations de logements tous types confondus. Dans ce contexte, on apprend que le ministère de l’Habitat est en train de préparer une circulaire instruisant les walis à distribuer les logements sociaux aux bénéficiaires, juste après leur réception par les OPGI. Et ce, pour éviter leurs dégradations. C’est ce qu’a révélé, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar en réponse à une question d’un député à l’APN. Le ministre a annoncé de nouvelles mesures prises par son département. Elles concernent l’attribution des logements sociaux qui doit obéir à de nouveaux critères. Ces derniers sont mentionnés dans la circulaire en cours de préparation établie en coordination avec le ministère de l’Intérieur. Le ministre a tenu à expliquer les nouvelles mesures et conditions qui vont être applicables dans l’avenir afin de réduire les pertes occasionnées par la détérioration affectant, très souvent, la plupart des logements sociaux, en raison des retards dans la distribution.