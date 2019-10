HABITAT : Le gouvernement Bedoui rassure les demandeurs de logements

Un communiqué des services du Premier ministre Noureddine Bedoui indique en effet que l’Exécutif « poursuivra sa politique » visant à réunir « toutes les conditions permettant à chaque citoyen éligible d’obtenir un logement décent, notamment les souscripteurs au titre des différentes formules de logement, AADL en tête ». Cette déclaration a été publiée à l’issue d’une réunion interministérielle (intérieur, finances, agriculture, habitat et éducation nationale) à laquelle ont pris part les walis d’Alger, de Boumerdes et Tipasa ainsi que le directeur général de l’agence AADL. Au cœur de ce document, un message selon lequel la commission chargée d’identifier les assiettes foncières a fait son travail pour une « prise en charge totale » du programme de logements dans le grand Alger, la wilaya s’entend : là où la demande est l’une des plus importantes, selon les indications du secteur de l’habitat. D’après les exposés sur le programme de logements AADL 1 et 2 lancé par l’Etat pour la réalisation de 560 000 unités, 195.836 concernent Alger où 71 434 unités ont été réalisées, tandis 80 079 autres sont en cours de parachèvement, des chiffres souvent contestés par des opérateurs dont l’association du BTPH de Mouloud Khelloufi qui appelle à une «vraie mise à jour des statistiques» du secteur. Le plus sûr est que la commission ad-hoc cherche du foncier ailleurs que dans le périmètre de la wilaya d’Alger ; une opération qui a permis, affirme-t-on, d’assurer dans les wilayas limitrophes « la disponibilité de toutes les assiettes foncières nécessaires au parachèvement de la partie restante du programme de logements AADL pour la wilaya d’Alger, soit 44 323 unités ».