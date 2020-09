HABITAT : Lancement d’une application pour le suivi des projets AADL

AADL lance une application mobile permettant aux responsables de l’Agence le suivi des projets de logement en temps réel. En effet, lors d’une réunion du directeur générale de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) avec les chefs de projets et les directeurs régionaux qui a eu lieu ce samedi 05 septembre en Algérie, une nouvelle application a été lancée, rapporte l’agence de presse nationale APS. Suite à cette application les chefs, directeurs de projets; directeurs régionaux ainsi le directeur général de l’Agence peuvent désormais suivre l’état d’avancement des projets de logement à travers le territoire national en temps réel. Cette initiative qui intervient dans le cadre de la modernisation et numérisation du secteur de l’habitat; vient en adéquation avec les efforts déployés par le secteur lui-même. Une démarche nouvelle qui s’inscrit dans la nouvelle approche économique adoptée par l’Algérie, indique la même source. En effet, grâce à cette application intelligente dédiée au suivi des projets de logement dans les quatre coins du pays; le secteur de l’habitat serait peut-être à l’aube d’une nouvelle ère numérique. Finis les déplacements sur les terrains pour les responsables. En quelques clics seulement, et à distance, tout est sous leur contrôle. L’agence de presse francophone a donné l’exemple d’un directeur du projet. Ce dernier, grâce à l’application, peut laisser ses observations sur le rendement de la société de réalisation et les bureaux d’études, continuellement. Ainsi sur les difficultés rencontrées dans l’avancement des travaux. L’APS poursuit en expliquant que ces observations laissées peuvent être consultées immédiatement par le directeur régional et le directeur général de l’Agence AADL. À cet effet, le directeur régional et le DG de l’agence pourront avoir une idée précise mais surtout actualisée sur ces projets. Et ce, en recevant même des rapports avec des photos et des vidéos. En cas de problème, ils peuvent donc intervenir à tire d’aile.