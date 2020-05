HABITAT : L’État va se désengager du logement social

M. Anis Bendaoud a précisé « Nous allons abandonner progressivement les formules budgétisantes, à l’instar du logement Public locatif (social) qui est financé à 100 % par l’État ainsi que la formule du logement location-vente ». Accueilli, dimanche, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, M. Anis Bendaoud a rassuré, cependant que les couches défavorisées ne vont pas être abandonnées. « Il y aura du ciblage au profit des citoyens défavorisés et révisions des textes fixant l’attribution de ce type de logements et il y aura toujours un petit programme, mais ce n’est plus les grands programmes de construction de logements sociaux comme ça était le cas dans le passé », a-t-il expliqué, soulignant par ailleurs que les formules aidées vont être avantagées à l’exemple de la formule LPA, l’habitat rural et l’autoconstruction aux niveaux des lotissements qui ont bien fonctionné. S’exprimant sur l’arrêt des chantiers de construction, il a souligné qu’à l’instar de la majeure partie des autres activités économiques et industrielles, le secteur de la construction a eu, lui aussi, à souffrir des contrecoups de la pandémie du coronavirus, obligeant une bonne partie des quelque 24 000 entreprises du bâtiment à mettre leurs chantiers à l’arrêt et leurs employés en congé forcé.