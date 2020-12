HABITAT ET EQUIPEMENTS PUBLICS A MOSTAGANEM : Révision des PDAU et des POS

Pour la réalisation des divers programmes de construction d’habitat et d’implantation d’équipements publics, il est impératif que chaque commune dispose de terrains urbanisables à l’intérieur d’un périmètre urbain. Les instruments d’urbanismes que sont le « plan directeur d’urbanisme et d’aménagement » (PDAU) et le « Plan d’occupation des sols » (POS) définissant le statut et l’affectation de chaque parcelle ou lot. Ils restent ainsi les références techniques de base, incontournables, pour la gestion de l’espace communal destiné à la réalisation des programmes de constructions diverses, prévues. En ce sens, Mme. Souad Benayad, représentante de la direction de l’urbanisme et de la construction (DUC) a révélé récemment que, pratiquement l’ensemble des Plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme (PDAU), concernant les 32 communes de la wilaya de Mostaganem ont été révisées une première fois. Cependant, elle a indiqué que par nécessité d’implantation de nouveaux projets répondant à la croissance de certaines communes, il a fallu passer à une 2eme révision des PDAU et de certains Plans d’occupation des sols (POS).Dans ce cadre, elle a cité par exemple qu’il y a actuellement quatre (04) études qui sont enregistrées dont deux (02) PDAU approuvés concernant les communes de Kheir-Eddine et celle de la commune de Mesra. D’autre part, la même responsable de l’Urbanisme a indiqué qu’il y a en ce moment deux (02) autres études de PDAU qui sont en cours, lesquelles concernent quatre (04) autres communes qui sont, à savoir : le « groupement communal de Mostaganem-Sayada et Mazagran », plus l’étude du PDAU de la commune de Hassi-Mamèche. La même responsable a indiqué en outre, qu’en matière de plan d’occupation des sols, il y a quelque 121 études de POS qui concernent pratiquement toutes les communes du territoire de la wilaya de Mostaganem. Parmi eux, elle a indiqué que 113 études de POS ont été approuvées, à l’exception de POS de Salamandre dont l’étude a été achevée mais, non approuvée. Mme. Souad Benayad a ajouté qu’en ce moment, il y a encore sept (07) plans d’occupation du sol (POS) qui sont en cours d’étude et concernent celui de « Debdaba2 », en phase 2 ; de « Sidi-Ali, centre », en phase 2 et en cours d’enquête publique plus la révision du POS du « bas Mazagran » ainsi que la révision du « Pôle d’excellence »