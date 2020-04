HABITAT : Des instructions pour honorer les créances des entreprises

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a mis l’accent mercredi à Alger sur la nécessité d’honorer les créances des entreprises de réalisation, de régulariser les dossiers en souffrance au niveau des commissions des marchés publics, et de relancer les chantiers de voirie réseaux divers (VRD), a indiqué un communiqué du ministère. S’exprimant lors d’une rencontre de coordination organisée au siège du ministère par visioconférence à laquelle ont pris part, les cadres centraux du secteur, les directeurs d’habitat des 48 wilayas, ainsi que des responsables des établissements sous tutelle, le ministre de l’Habitat a appelé à « honorer les créances des entreprises de réalisation, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) ». Kamel Nasri qui a également adressé des instructions pour « étudier et régulariser les dossiers en souffrance au niveau des commissions des marchés publics », a demandé de « régulariser la situation des entrepreneurs dont les projets ont été impactés par le confinement, à travers des ordres d’arrêt des travaux, sans l’application des pénalités de retard », a indiqué la même source. Le ministre a, d’autre part, appelé les responsable de son secteur à œuvrer à la relance des chantiers de VRD, étant réalisés en plein air, en l’absence de contact physique entre les ouvriers, « sans toutefois, insiste-t-il, négliger les mesures préventives indispensables à la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 ».