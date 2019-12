HABITAT : Attribution de 1330 logements "AADL" et "LPP"

Un total de 1.330 logements de type location-vente (AADL 2) et promotionnels publics (LPP) ont été attribués aux souscripteurs, en sus de la remise de plusieurs actes de propriété aux bénéficiaires de la formule "AADL". Dans ce cadre, 1.000 souscripteurs du programme AADL 2 ont bénéficié de logements au niveau de la nouvelle ville Sidi Abdellah et de Ain Beniane, outre les 330 logements de type LPP distribués au niveau d'Alger, Blida, Tipaza et Chlef. Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a réitéré la détermination de l'Etat à parachever l'ensemble des programmes de logement jusqu'à satisfaction de toutes les demandes. Il a relevé, dans ce sens, que plusieurs actes de propriété avaient été remis aux souscripteurs des logements AADL, en application des instructions du Premier ministre Noureddine Bedoui, pour accorder tout l'intérêt à cette opération et remettre tous les actes à leurs propriétaires dans les délais prévus. Faisant état de plus de 682.000 unités, toutes formules confondues, en cours de réalisation, M. Beldjoud a indiqué que ces programmes "ne souffrent d'aucun problèmes pouvant retarder leur date de réception". Par formules, ces logements se répartissent sur 273.500 logements AADL, 217.500 logements publics locatifs (LPL), 114.000 logements de type participatif et promotionnel aidé (LPA), ainsi que près de 22.000 logements publics promotionnels (LPP), et près de 55.000 logements ruraux. Présentant le bilan du secteur au titre de l'exercice 2019, le ministre a fait état du lancement de la réalisation de 87 logements toutes formules confondues, dont plus de 29.000 Unités AADL et 18.000 LPA. Jusqu'au 31 octobre 2019, le secteur a enregistré, selon le ministre, la remise de 250.000 logements dont 100.000 LPL, 18.000 LPA participatifs et 67.000 AADL outre 2.000 LPP et 40.000 aides financières dans le cadre de l'habitat rural.