HABITAT A MOSTAGANEM : Bientôt, plus de 1000 logts seront distribués

En effet, à l’occasion de la journée nationale de l’indépendance et de la jeunesse, plus de 1000 logements tous programmes confondus, seront distribués à leurs bénéficiaires, selon ce qu’aurait révélé récemment le wali de la wilaya de Mostaganem, M. Abdessamie Saïdoune. Celui-ci a précisé par ailleurs que les souscripteurs de la Commune de Mostaganem, se tailleront la part du lion dans ce quota, a-t-on appris .Le Wali aurait également révélé que de divers programmes vont être réactivés et ce, à la faveur de la levée de confinement qui avait auparavant bloqué pas mal de projets de développement. Si les conditions sanitaires sont favorables, et dans la limite des disponibilités financières, la wilaya de Mostaganem s’apprêterait à donner un coup de starter pour remettre en route le processus des projets stratégiques avec la création de logements, d’emplois et de richesses dans les domaines qui ont été gelés par suite de l’épidémie virale.