HABITAT : 50.000 logements attribués à travers le pays

A cet effet, les walis du reste des wilayas du pays ont été instruits d'organiser des cérémonies similaires à travers le pays à l'occasion du 27e jour du mois du Ramadhan. S'exprimant sur cette nouvelle opération de distribution de logements en marge d'un Iftar qu'il a partagé en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mme Ghania Eddalia et du wali d'Alger, M.Abdelkader Zoukh avec les pensionnaires du centre d'accueil des personnes âgées de Bab Ezzouar, M. Abdelwahid Temmar le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville , a qualifié cette l'opération d'"historique et première du genre en terme de nombre de logements devant être attribués". Une opération qui devrait, selon le ministre, "dessiner le sourire sur le visage des familles durant ce mois sacré et à la veille de l'Aid El Fitr".Il a précisé, à ce propos, que l'opération "se poursuivra régulièrement tout au long de l'année sur plusieurs étapes en fonction des fêtes nationales et religieuses" avec des quotas importants attribués à chaque fois en coordination avec les ministères de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, ainsi que de l'Intérieur et des collectivités locales et avec le concours des autorités locales. Cette opération devrait se renforcer, après l'achèvement des procédures relatives au fichier nationales et aux listes, avec "plus de 700.000 unités en cours de réalisation", a ajouté le ministre, relevant l'importance, pour le ministère, de travailler "avec sérieux et faire preuve de franchise avec les citoyens pour éliminer les entraves dont fait face le secteur, notamment le foncier et les maîtres d'œuvre".