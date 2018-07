HABITAT : 30.000 logements seront livrés au mois d’août

Ce quota compte 14.700 logements publics locatifs (LPL), soit 50 %, 3.500 AADL (12 %), 7.300 logements ruraux (25 %), 2.200 logements sociaux participatifs (LSP 8 %), 230 logements promotionnels publics (LPP 1 %) et 1.200 quotas parmi les lotissements sociaux (4 %), a fait savoir le ministre qui présidait à Alger la distribution des logements de type location-vente (AADL) au profit des souscripteurs. Le secteur a procédé récemment à la distribution de plus de 50.000 logements de différentes formules au mois de ramadhan dernier et 56.000 autres à l'occasion de la fête d'indépendance le 5 juillet, a-t-on rappelé. Selon le ministre de l'Habitat, cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a accordé la priorité au secteur de l'habitat. Les opérations de distribution de logements se poursuivront durant le deuxième semestre de l'année en cours, accompagnées de visites d'inspection pour le contrôle de la qualité des travaux où des cellules de contrôle de qualité seront instituées à cet effet à travers toutes les wilayas. Il s'agit également de réactiver les commissions de recours et d'élargir la prise en charge des cas précédemment exclus de certains programmes. Le secteur œuvre à remédier aux lacunes enregistrées dans certains chantiers et à s'enquérir de tous les programmes, a indiqué M. Temmar. Il a été procédé le dimanche 29 Juillet 2018 à la remise des clés en faveur de près de 1.400 bénéficiaires au programme location-vente (AADL), dont 514 familles à la cité Ain El Malha (Gué de Constantine) et 866 autres à la Nouvelle ville de Sidi Abdallah.