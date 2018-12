GueLMA : Une SDF et sa fille violées collectivement par 4 hommes

Deux SDF ont subi dans la ville de Guelma un viol collectif, il s’agit d’une femme sans domicile et de sa fille qui ont été trompées par un homme qui les a approché en proposant de les héberger dans ce froid, et qui les a conduit dans une maison abandonnée où elles ont été toutes les deux victimes d’agressions sexuelles, informe notre source. Quatre hommes ont violé collectivement ces deux femmes, en profitant de leur situation pour les convaincre qu’ils proposaient de l’aide, ajoute la source, qui a précisé que les trois autres agresseurs étaient sous l’emprise de la drogue et de l’alcool et attendaient dans la maison l’arrivée du quatrième en compagnie des deux victimes. La gendarmerie nationale a reçu un appel qui les a alertés du kidnapping des deux SDF, ils sont arrivés à localiser la maison abandonnée et sont intervenus pour sauver les victimes malgré la résistance des quatre agresseurs. Présentés par devant le procureur de la République, les quatre violeurs ont été placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès.