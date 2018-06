Grandes gueules..!

Je dirais que c’est honteux pour le journal Réflexion et pour tous ces Facebookers et citoyens qui critiquent les fonctionnaires et les élus et qui passent tout leur temps aux cafétérias à critiquer nos responsables.

Que peut-on dire de cette catégorie de (Rachi) qui ne foutent rien : des jeunes, des vieux, avec une tête fléchée par des intox qui se font une coutume de fouiner dans la vie privée de nos responsables.

D’autres jouissent de plaisir en bombardant nos supers élus par des commentaires virulents, sur les murs de leurs pages Facebook et ne voulant en aucun cas se repentir.

Pour certains internautes, ces responsables ne sont là que pour se remplir les poches et assurer leurs intérêts et les intérêts de leurs proches. Que du mensonge !

Nos responsables ne sont pas vraiment des saints, mais, ils se forcent de faire leur travail avec honnêteté. Beaucoup les accusent de corruption ou ‘’tchipa’’ mais en vérité c’est des cadeaux, et un cadeau ça ne se refuse pas !

Ami Kaddour, un chauffeur en retraite, à son âge, alors qu’il devrait être à la mosquée, il est entouré de ses amis. Assis au pied du mur pour protéger son dos déformé par les courbures, avec sa langue comme une scie, il dira à ses copains : Voyez-vous tous ces nouveaux ‘’boss’’ qui logent dans des appartements de fonction sans loyers, avec un salaire royal, une voiture et un chauffeur pour leur famille et un budget pour leur cuisine aux frais de la princesse et ils se corrompent encore.

Oui, il réplique : je vous dis la vérité ! « C’est quand je faisais les courses pour le domicile de mon directeur, que je me suis aperçu qu’il bénéficiait des avantages en dehors de son salaire : ‘’Nutella’’ pour les soins dentaires, kiwi pour renforcer le système immunitaire, ‘’Milka’’ pour l’énergie du corps, des pistaches croquées à l'apéritif et du ‘’chips’’ pour les enfants, rétorqua Ami Kaddour.

Voyant ami Kaddour récidivant encore dans son apologie, Je sens la colère monter en moi et sentir un vent de nationalisme, ainsi, j’explose de colère, et je riposte :’’honte à vous, bande de bras cassés : vous ne foutez rien toute la journée et vous avez l’audace de critiquer vos chefs qui mettent leur vie en danger pour s'occuper de vous. Avant de critiquer vos responsables : allez voir que font vos députés et vos sénateurs toute la journée, si ce n’est que de racoler les affaires et les filles de l’université et désertent leurs sièges et accumulent salaires et fonctions ? Combien de vos élus sont logés dans des villas luxueuses et sillonnent vos ruelles à bords de 4x4 et Mercedes ? Allez-vous renseignez sur leur chiffre bancaire..! Et l’occasion m’est offerte pour tirailler ses supers élus, alors je continue … dites-moi pourquoi nos députés sont soit grisés ou sourds, lorsqu’il est question de défendre les grands intérêts de la ville, comme le Tram ou le CAC..?