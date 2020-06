Ghediri innocenté dans l’affaire ‘’d’intelligence avec l’étranger’’

Le général à la retraite Ali Ghediri et ex-candidat à la présidentielle avortée d’avril 2019, a été innocenté du chef d’accusation «intelligence avec l’étranger », retenant un seul chef d’inculpation à savoir : « entreprise de démoralisation de l’armée », a rapporté une source médiatique. En effet, selon la même source, la chambre d’accusation de la Cour d’Alger, qui a examiné mercredi son affaire, a décidé de retirer le chef d’accusation «intelligence avec l’étranger et remise de documents à un Etat étranger visant à porter atteinte à la défense nationale et à l’économie nationale». Le dossier d’Ali Ghediri, vient d’être transféré au tribunal pénal qui va probablement programmer son procès dans les semaines ou mois à venir, ajoute la même source. Pour rappel, Ali Ghediri, candidat aux élections présidentielles d’avril 2019 annulées, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt en juin de l’année passée.