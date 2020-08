Gharmit Bounouira extradé vers l’Algérie

Fin de cavale pour l’ex –secrétaire personnel du défunt chef d’Etat-major de l’ANP, remis jeudi aux autorités sécuritaires algériennes par leurs homologues turques, annonce dimanche un communiqué des services de sécurité. En effet, l’adjudant-chef à la retraite Gharmit Bounouira, en fuite en Turquie, vient d’être extradé en Algérie « Sur instruction du président de la République, chef suprême des armées et ministre de la Défense nationale et en coordination entre les services de sécurité algériens et leurs homologues turcs, l’adjudant chef à la retraite Guermit Bounouira, en fuite, a été remis jeudi aux autorités algériennes et sera présenté lundi devant le juge d’instruction du tribunal militaire » , a indiqué la même source. Au lendemain de la disparition subite de l’’ex-chef d’Etat-major Ahmed Gaid Salah, suite à un arrêt cardiaque, Guermit Bounouira, bénéficiant de complicités au niveau de l’aéroport d’Alger, a pu quitter clandestinement le pays en compagnie de son épouse et de ses deux enfants, emportant avec lui des documents hyper confidentiels subtilisés du ministère de la Défense nationale. Les premières investigations ont révélé que l’adjudant-chef Geurmit Bounouira a profité de sa proximité avec l’ancien chef d’Etat-major pour se constituer une fortune et acquérir des biens en Algérie et à l’étranger. Le communiqué des services de sécurité qui fait état de son arrestation, précise également que Guermit Bounouira était « en contact avec des militaires en retraite résidants à l’étranger » et doit répondre aussi de l’accusation de « diffusion de documents et d’informations confidentielles et sensibles du ministère de la Défense. L’adjudant-chef Gharmit Bounouira, qui avait occupé le poste de secrétaire de Gaïd Salah, comparaitra devant le tribunal militaire de Blida le lundi prochain, a précisé la même source.