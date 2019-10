Gazprom bientôt en Algérie

Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, le géant gazier russe ‘’Gazprom’’ s’apprête à prendre des blocs au niveau des champs du sud algérien, notamment à Hassi R’Mel, selon une source au sein du premier groupe énergétique russe. Rappelons que la nouvelle loi sur les hydrocarbures donne des avantages aux investisseurs étrangers sans zones d’exclusion. A cet effet, Gazprom envisage de profiter de la nouvelle réglementation et de conclure une alliance stratégique avec Sonatrach pour contrôler le flux gazier vers l’Europe et par conséquent les prix, ajoute la même source. La stratégie de développement de Gazprom en tant que société énergétique mondiale vise à construire l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz, de la production d’hydrocarbures à la commercialisation sur de nouveaux marchés, sur la base des capacités de production situées en dehors de la Russie. Dans le cadre de cette stratégie, la société mène des activités d’exploration d’hydrocarbures dans la zone côtière d’El Assel en Algérie. En 2006, Gazprom et Sonatrach, la société pétrolière et gazière détenue par le gouvernement algérien, ont signé le protocole d’accord énonçant les principaux domaines de coopération dans l’industrie pétrolière et gazière. En 2008, Gazprom a signé un contrat d’exploration et de production d’hydrocarbures dans la zone côtière d’El Assel avec l’Agence nationale algérienne pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Le projet El Assel est mis en œuvre en partenariat avec Sonatrach. Gazprom EP International est l'exploitant du projet. Gazprom et Sonatrach détiennent respectivement 49 et 51% du projet. L'Algérie dispose de 4,5 billions de mètres cubes de gaz naturel et de 1,4 milliard de tonnes de pétrole dans des réserves prouvées. La zone de licence El Assel est située dans le bassin pétrolifère et gazier de Berkine. Il comprend trois blocs d'une superficie totale de 3 250 kilomètres carrés. En 2010, Gazprom a commencé à forer le premier puits de prospection, Rhourde Sayah-2, dans la zone de licence El Assel. En conséquence, des réserves d'hydrocarbures ont été découvertes dans le bloc autorisé n ° 236b. En avril 2016, neuf puits de prospection et d'exploration ont été forés dans la région d'El Assel. Les données de recherche ont confirmé l'existence de réserves productives d'hydrocarbures. Au 31 décembre 2018, les obligations au titre des phases d'exploration géologique I, II et III sont remplies. Des plans de développement sont en place pour les champs RSH et RSHN.