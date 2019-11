Gaza : à qui profite le crime ...?

Sur la Guerre du Vietnam, le libérateur du peuple afro-américain, Martin Luther King Jr avait dit ‘’Nous devons faire la même chose pour cette grave injustice de notre temps’’. Un certain 4 avril 1967, un an avant son assassinat,, alors que les américains menaient une guerre sans merci au Vietnam où des dizaines de milliers de vietnamiens avaient été tués, et les dirigeants politiques, soutenaient la guerre, King, critiquait activement cette guerre contre le Vietnam, qu’il avait considérée comme une guerre injuste et désastreuse. C’était une position morale isolée. Et il a payé le prix par sa mort.

Mais cette position donnera –elle l’exemple à ceux qui continuent à soutenir Israël à mener une guerre sale à Gaza, et plus encore servira-t –elle de leçon aux Etats arabes qui continuent à faire la sourde oreille face aux massacres perpétrés par les israéliens en Palestine !

Si le silence des chefs musulmans et arabes autour de la question palestinienne servirait mieux leurs intérêts, les causes sont les plus chères pour leurs populations, car, elles serviraient la terre sainte d’El Qods, qui à leurs yeux est plus chère que leur vie. Considéré depuis que les juifs ont mis leurs pieds sur son sol, comme une cause principale qui les lie à l’islam.

C’est cette question palestinienne qui a uni toutes les populations musulmanes autour d’elle, qui fait peur à l’occupant israélien et plus encore aux dirigeants arabes qui craignent d’être balancés dans une guerre sainte contre l’ennemi du monde islamique , Israël ,c’est pourquoi, ils produisent des excuses et des justifications fabriquées dans les laboratoires de la ligue arabe. Un silence arabe accueilli par les pays européens, les américains et les organisations mondiales, pour être traduit en un grand silence contre les droits humains.

ET voilà la pièce théâtrale est achevée et tous les acteurs se sont mis d’accord pour jouer chacun son rôle comme il a été interprété par le sioniste, les rideaux tombent et le monde entier regarde vers le Liban, la Géorgie ou la France où se jouent des pièces de comédies montées à l’image des gilets jaunes. Pendant ce temps, les bombardiers israéliens lancent à l’aveuglette des missiles sur les enfants innocents de Gaza et massacrent un peuple sans défense.

Tandis que les massacres contre les gazaouis se multiplient et les manifestations meurtrières s’intensifient au Liban et en Irak et la guerre continue en Syrie, les pays de l’occident négocient de juteux marchés auprès des pays arabes pour reconstruire ce qui a été détruit.

Le nouvel ennemi est donc cette main étrangère qui incendie les pays arabes et négocie la paix à travers ses institutions à l’ONU pour le seul but, négocier les contrats des marchands d’armes et les contrats des entreprises qui construiront ce qui a été détruit par les leurs !