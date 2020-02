GUERTOUFA (TIARET) : Les habitants de la localité "Shemitt" bloquent la RN 23

Ces contestataires revendiquent le transport scolaire qui brille par son absence et à cela s'ajoutent d'autres revendications à l'exemple du raccordement de cette localité à la canalisation de gaz qui passe à un niveau non éloigné. Comme il convient de signaler que l’aménagement urbain fait défaut dans cette localité qui faudrait-il le rappeler a été fortement marginalisée par toutes les assemblées populaires et communales qui ont eu pour mission de gérer cette localité, mitoyenne de la RN23, qui connait un grand trafic routier. Pour rappel, les milliers d'usagers de cette route nationale sans citer les centaines de cas d'urgence, ont eu des peines à faire des détours en empruntant des pistes qui connaissent des dégradations très avancées .Pour simple rappel, des altercations entre citoyens et contestataires pour l'ouverture des passages ont eu lieu, mais sans écho. Les dénonciations de ces pratiques sont devenues monnaie courante et font le buzz sur les réseaux sociaux. Le mois de février est un véritable reflet d’une ébullition du front social à la wilaya de Tiaret et la feuille de route dressée par le nouveau wali, aurait un impact salutaire, en cas de consolidation des efforts des uns et des autres.