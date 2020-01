GUERTOUFA (TIARET) : Les citoyens ferment la mairie et revendiquent le départ du P/APC

Tout en signalant que tous les usagers de cette route nationale, laquelle connait un grand trafic routier, ont été sommés de faire des détours gênants et d'emprunter des pistes agricoles, en dépit de l’état fortement dégradé de ces chemins. Les contestataires présents sur les lieux ,nous ont fait part de leurs revendications dont l'essentielle se résume à la dissolution de l’assemblée, autrement dit le départ du maire et des élus, accusés de servir leurs proches et ce en faisant recours au système du "Quota", lors de l'affichage de la liste des logements) (social et rural,). Notons que les citoyens contestataires sont issus des localités de: Tamda,Shmith et la banlieue de la commune de Guertoufa, soit quelque 5000 familles dont 3.000 familles revendiquent aussi la valorisation du cadre de vie et en bonne illustration, ces dernières revendiquent le raccordement de leurs foyers au gaz de ville. En somme, les citoyens contestataires demandent l'annulation de la liste des bénéficiaires de logements sociaux ,laquelle a été qualifiée de liste de "honte" et bourrée de dépassements .Par ailleurs, le siège de l'A.P.C, était fermé et nous n'avons pu joindre aucun élu, malgré nos tentatives. Nous y reviendrons.