GUERTOUFA (TIARET) : Les Douanes saisissent 8340 comprimés de psychotropes

Les services de douanes algériennes et lors d'un barrage dressé au niveau de la R.N 23 et plus précisément à l’entrée de la commune de Guertoufa, à 7 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont saisi une grande quantité de comprimes psychotropes, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée. Notre source ajoute que le mis en cause dans cette affaire et à la vue du barrage des douanes, a pris la fuite vers une destination inconnue, laissant derrière lui sa voiture. Le contrôle très minutieux opéré par les services des douanes, relevant de l'inspection régionale de la wilaya de Tiaret, a permis la découverte de 8.340 comprimés de psychotropes, précise notre source, qui indique que l’enquête est toujours en cours.