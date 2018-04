GUERRE DE LIBERATION NATIONALE : Remise 30.000 documents d’archives

30.000 documents d'archives, relatifs au travail du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) durant la guerre de Libération nationale, ont été remis à la Direction générale des archives nationales (DGAN). «Cette action s'inscrit dans un partenariat déjà en cours entre la DGAN et le CICR, autour du projet de numérisation et de promotion des archives du CICR sur la Guerre de libération algérienne, comme élément du patrimoine historique de ce pays », a affirmé, Mme Catherine Gendre, cheffe de la délégation du CICR en Algérie. Lors d'une cérémonie organisée au siège du DGAN, à laquelle ont pris part, notamment, le ministre de la Culture, M. Azeddine Mihoubi, des représentants d'institutions nationales, du corps diplomatiques ainsi que des personnalités nationales, Catherine Gendre, précise que «ces archives concernent plus d'une trentaine de milliers de documents et photos déjà rendues publiques par le CICR, devenus consultables après un délai de protection de 50 ans».