GUELMA : Une femme poignarde mortellement sa belle mère

Une femme âgée de 65 ans a été mortellement poignardée par l’épouse de son fils, le 14 août, dans la commune de Medjez Sfa, située dans la wilaya de Guelma (106 km à l’est de Constantine), a-t-on appris d’une source médiatique. La victime a reçu un coup de couteau, asséné par la femme de son fils, à la suite d’une altercation verbale. La sexagénaire a été retrouvée vivante, baignant dans son sang, avant d’être transportée, dans un état grave vers l’hôpital de Bouchegouf à Guelma. La victime a été admise aux urgences pour subir une intervention chirurgicale. Toutefois, elle est décédée des suites de blessures irréversibles. Notamment, la femme a perdu une quantité importante de sang. Alertés, les services de la Gendarmerie ont immédiatement investi le lieu de l’incident. La mise en cause a été arrêtée et entendue dans le cadre de l’enquête. À l’heure actuelle, les détails relatifs à ce crime n’ont pas été communiqués, précise la même source. La prévenue a été placée en détention provisoire en attendant sa comparution devant le juge d’instruction et le procureur de la République près le tribunal de Guelma.