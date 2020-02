GUELMA : Un professeur de lycée tue son neveu

Une altercation entre deux membres d’une même famille s’est transformée en drame. Tout a commencé dans la soirée de ce vendredi 7 février. En effet, une dispute à propos d’une parcelle de terrain située à l’entrée du village Ain Kherouba dans la commune de Houari Boumedien à Guelma, entre « Z. Redouane » âgé de 39 ans et son oncle, un professeur de lycée à la retraite. Après les échanges verbaux, l’homme de 39 ans sort et revient quelques heures après accompagné de plusieurs personnes munies de couteaux, haches et barres de fer. Le professeur loin d’être intimidé, prend son fusil de chasse et tire. Selon ce que rapporte le quotidien El Khabar, il tue sur le coup l’hystérique neveu et blesse deux de ses acolytes. Bilan : le corps de « Z. Redouane » finit à la morgue de l’hôpital Hakim Okbi dans la daïra de Hassainia. Les deux blessés ont été transférés vers les Urgences de cet établissement, et le professeur a été auditionné par les gendarmes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.