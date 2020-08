GUELMA : Un mort et 8 blessés dans un accident de la route

Les éléments de la protection civile sont intervenus dans la région de Tamlouka, avec le soutien de ceux de Ain Makhlouf, en début de semaine, dans un accident de la circulation. Selon un communiqué de ce même corps, l'accident s'est produit à 22 heures 40 sur la RN 102, reliant les wilayas d’Oum El Bouaghi et Guelma, au lieudit carrefour dans le village de Silawa. L'accident qui est intervenu suite à une collision impliquant 2 voitures de tourisme, l’une ‘’Renault Symbol’’ et l’autre une ‘’Chevrolet’’, a causé des blessures de diverses gravités à 08 personnes du même sexe âgées de 17 à 26 ans et a provoqué la mort d’une autre victime de 23 ans. Le communiqué ajoute que les victimes ont été secourues sur place par les agents de la protection civile, puis transportées dans 02 ambulances à l’EPSP du quartier de Tamlouka.