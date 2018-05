GUEGUERRE ENTRE OULD ABBES ET AMARA BENYOUNES : Un nouveau dérapage verbal

Un nouveau dérapage du secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbés. S’exprimant lors d’une conférence de presse, lundi, Djamel Ould Abbés a insulté son homologue le président du MPA, Amara Benyounès en le traitant d’ « Aghyoul ». Hier, le N°1 du MPA, revient sur les récentes déclarations d’Ould Abbés et le traite d’« ignorant ». Intervenant, lors de d’un point de presse, ce lundi, Djamel Ould Abbés a répondu, à Amara Benyounes, « qui qualifiait ses déclarations sur le cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika de surenchère politique et qui rappelait également que « le président Bouteflika est le président de tous les Algériens et pas le président d’un parti en particulier, en référence au FLN ». « Moi je vais lui répondre avec deux versets du Coran, seulement » a déclaré Djamel Ould Abbès, en citant un passage du Coran en ironisant « qu’ils le comprennent et le traduisent en français », avant de traiter le président du MPA d’« aghyoul » (âne en Kabyle, ndlr). « Ceux qui savent, c’est nous, nous on sait, et ceux qui ne savent pas, c’est aghyoul » avait répondu le patron du FLN à Amara Benyounes. A son tour, le président du MPA, Amara Benyounes, brutalement critiqué par Djamel Ould Abbès, n'a pas tardé à répondre à son rival. « Dans une déclaration aussi irresponsable qu’insultante, venant d’un personnage aussi zélé qu’un néophyte car n’ayant jamais été un soutien historique au président de la République, le sieur Djamel Ould Abbes a cru bon de répondre au président du MPA en le traitant d’ignorant », réplique le patron du MPA. Amara Benyounes considère que « le président Bouteflika est au-dessus des partis politiques et qu’il est le président de tous les algériens, tout en rappelant que le président Abdelaziz Bouteflika avait choisi lui-même de se présenter en tant que candidat indépendant durant ses mandats, ce que semble ignorer Ould Abbès », conclu le Président du MPA.