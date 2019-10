GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE MOSTAGANEM : Saisie de 7440 comprimés de psychotropes sur la RN°11

Agissant dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, et sur la base d'informations reçues par le Centre d’opérations, via la ligne verte 1055, au sujet d’un individu suspect à bord d’un véhicule de tourisme noir qu’il conduisait, les éléments du groupe régional de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont réussi à arrêter le suspect en question. Il s’agit d’un homme de 34 ans à bord dudit véhicule qui était en possession d’une quantité considérable de comprimés hallucinogènes lesquels, ont été saisis sur le champ. S’agissant de cette saisie, c’est un grand nombre de comprimés de psychotropes représentés par 7440 comprimés de différentes marques ,et composées toutes de la même molécule active, aux pouvoirs hallucinogènes, à savoir :1440 comprimés de PREGABALINE BEKER 300 mg ; 1740 comprimés de LYRICA PREGABALINE 150 mg ;et, 4260 comprimés de RICABALINE PREGABALINE 150 mg. Dans les faits, le suspect venait de la commune de Sidi Lakhdar à bord du véhicule signalé et se dirigeait vers la ville de Mostaganem par la route nationale n °11. A la faveur de la nuit, il a tenté un changement d'itinéraire en direction de la Commune de Sidi Bel Attar et ce, dans l’espoir de se libérer de l'emprise des gendarmes qui l’attendaient. Son plan a été mis en échec par la vigilance des éléments de la gendarmerie nationale , ce qui s’est soldé par l’arrestation du suspect et de son véhicule.