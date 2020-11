GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE MOSTAGANEM : Campagne de sensibilisation du 18 octobre au 18 novembre

Dans le cadre du programme édicté par la direction de la gendarmerie nationale et en application de ses instructions, sous le slogan : «La gendarmerie nationale vous accompagne pour une entrée sociale sûre», la gendarmerie nationale a entamé une campagne de sécurisation de la rentrée sociale, pour la période allant du 18 octobre au 18 novembre 2020. Durant ladite campagne, il est question également d’accorder une large sensibilisation à la prise de conscience des dangers que représente le retour de la propagation du virus Covid-19, a indiqué le dernier communiqué de la gendarmerie. A ces égards, le groupement régional de la gendarmerie nationale de Mostaganem indique qu’il a été programmée une campagne de sensibilisation le 08 novembre, à partir de 14h00, en mettant en place un point d'observation sur la RN n ° 90, dans la région territoriale de la brigade de gendarmerie de Ain Tedelès .Par ailleurs, la même source précise que cette campagne de sensibilisation sera menée avec la participation de l'Association de la sécurité routière ,en plus des services de la protection civile ,de la Direction des transports et des travaux publics. La couverture médiatique de cette campagne sera assurée par la presse locale et notamment par la distribution de brochures et dépliants, par tous les participants au cours de cette opération qui vise à sensibiliser les citoyens sur les thèmes précités, a précisé le groupement de gendarmerie à travers son récent communiqué.