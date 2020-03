GROUPE PHARMACEUTIQUE SAIDAL : Distribution d’un million d’unités de paracétamol à travers le pays

Le groupe de production pharmaceutique public, Saidal, continue a sa façon pour faire face au coronavirus, en procédant à la production d’une importante quantité de médicaments qui atténuent les effets de virus, tel que le paracétamol et la vitamine C. Ainsi, Saidal a mis à la disposition de ses centres de distribution (Centre, Est, Ouest) plus de 2 millions d’unités de vente de Paracétamol (500 mg et 1g) et 500 000 unités de ventes de vitamines C. « Ces quantités couvriront 6 mois de ventes pour le Paracétamol et 9 mois pour la vitamine C » a précisé un communiqué du ministère de l’industrie. Par ailleurs, le groupe public s’est lancé dans la production du gel hydro alcoolique, un produit conseillé dans le cadre de la prévention pour réduire le risque de contamination par ce virus, afin de contribuer à la satisfaction des besoins de la population en la matière. « Une première quantité, de 20.000 flacons d’un (01) litre, est déjà produite par le groupe qui fabriquera, dans une deuxième phase, d’autres formats de 100 ml et 200 ml » a précisé la même source.