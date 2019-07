GROUPE HADDAD/USINE TAHKOUT : Mise en congé annuel de 1022 employés

Un accord a été trouvé pour la mise en congé annuel forcée de 1 022 travailleurs du Groupe « Haddad des travaux publics» et de l’usine de montage de véhicules de Tahkout implantée à Tiaret, comme solution provisoire aux problèmes rencontrés par les deux sociétés, a-t-on appris ce jeudi de l’inspecteur du travail de la wilaya. Saïd Lakehal a notamment dévoilé que cet accord a été convenu entre les représentants des travailleurs et des directions des deux sociétés lors de négociations au siège de l’inspection du travail, soulignant que le travail reprendra directement après le congé quelles que soient les conditions. L’inspecteur du travail a indiqué que les travailleurs des deux sociétés ont perçu les salaires de juin dernier, cependant l’instabilité qui règne aux deux entreprises fait craindre une perte de l’emploi, affirmant que l’Inspection du travail œuvre à préserver l’emploi et les droits des travailleurs. Des travailleurs des deux groupes économiques ont exprimé leurs préoccupations quant à l’avenir de ces deux sociétés, appelant à trouver des solutions pour la préservation de leurs postes d’emploi.