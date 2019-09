GROUPE CEVITAL : Les fils de Rebrab dans le viseur de la justice

Les fils d’Issad Rebrab, le patron du groupe Cevital et l’homme le plus riche du pays, incarcéré à la prison d’El-Harrach depuis le 22 avril dernier, font l’objet d’une minutieuse enquête judiciaire menée par le parquet de Sidi M’hamed et les éléments de la gendarmerie nationale, selon les échos de la presse électronique. En ce sens, Malik Rebrab, le directeur général du pôle industrie du groupe Cevital, va être entendu la semaine prochaine à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale de Bab Djedid. Il sera interrogé par les enquêteurs de la brigade sur plusieurs pratiques financières douteuses du groupe Cevital et qui soulèvent les interrogations de la justice. Il est à noter également qu’à la fin du mois d’août dernier, les deux fils, Malik et Salim Rebrab sont déjà passés une première fois devant la brigade de Bab Djedid avant d’être déféré devant un juge d’instruction près du tribunal de Sidi M’hamed. Ils ont été interrogés sur la société de fourniture de la matière première créée dans un paradis fiscal en Suisse.