GROGNE SOCIALE : Les imams montent au créneau

La Coordination nationale des imams et des fonctionnaires des Affaires religieuses a organisé hier, un sit-in devant le siège de l’Union générale des Travailleurs algériens (UGTA) à Alger, dans le but de revendiquer l’amélioration de leur situation socioprofessionnelle. M.Djelloul Hadjimi, le Secrétaire général de la coordination a incité le ministère des Affaires religieuses à l’ouverture d’un dialogue « réel et sérieux » afin de trouver des solutions aux problèmes posés. Parmi les revendications citées » La révision des statuts et de la réglementation relative à la Coordination à travers les wilayas, la dépénalisation de l’imam, l’ouverture d’une formation continue dans les universités et l’application du principe d’égalité des chances ».Un appel est lancé à tous les imams pour faire de ce premier vendredi du mois de Ramadan, un jour de soutien aux Palestiniens et de la mosquée d’El Aqsa.