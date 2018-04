GROGNE EN MILIEU SCOLAIRE : Les rencontres de la dernière chance

Intervenant en marge d'une conférence consacrée à l'évaluation du partenariat entre les secteurs de l'éducation et de la culture, Mme Benghabrit a déclaré à la presse que "les portes du dialogue restent ouvertes", précisant que le ministère tiendrait "au cours de cette semaine plusieurs rencontres avec les syndicats". La ministre a affirmé que le dialogue avec les syndicats n'avait pas "été vain", mettant en avant que le ministère de l'Education "accompli ses missions", appelant les syndicats concernés à "tenir compte des propositions soumises dans le cadre de l'échange d'avis" entre les deux parties. A ce propos, la première responsable du secteur a ajouté que le secteur de l'éducation "a réalisé un saut qualitatif notamment en termes de prise en charge des revendications socioprofessionnelles du personnel de l'éducation".D'autre part, la ministre a rassuré les élèves et leurs parents que "toutes les mesures ont été prises pour poursuivre les cours durant le troisième trimestre afin de passer les examens dans de bonnes conditions". Malheureusement, certains syndicats brandissent la menace de la grève pour la relancer dés aujourd’hui, alors que le CNAPESTE a déjà deposé un préavis pour une grève cyclique de deux jours à compter du 9 avril. Face a ce bras de fer qui tend à persister entre le ministère de l’éducation nationale et ses syndicats, Mme Benghabrit parviendra elle par convaincre ses partenaires à un plus de sagesse et éviter l’année blanche qui parait se pointer à l’horizon, malgré le lot d’examens attendus pour ce troisième trimestre scolaire