GROGNE DES IMAMS : Hadjimi menace d’un vendredi blanc !

« Nous avons saisi toutes les instances responsables et si rien ne sera fait au cours de cette semaine, nous allons passer à des actions plus spectaculaires, faire dans l’escalade si on n’a pas le choix « a affirmé, le Secrétaire général du syndicat des imams, cité ce dimanche par le quotidien d’Oran. Les imams envisagent de menacer et de radicaliser leurs actions de contestation. Les imams comptent organiser des sit-in devant le siège du gouvernement, avise Djelloul Hadjimi, rapporte la même source. Dans cette veine, et si, mercredi passé, quelques dizaines d’imams ont lancé un coup de semonce en observant un sit in devant le siège de l’UGTA à Alger, le secrétaire général du syndicat des imams, Djelloul Hadjimi a clairement haussé le ton. L’impétueux guide des imams a donné un ultimatum pour cette semaine en cours aux pouvoirs publics pour se pencher sur leurs revendications, faute de quoi «nous allons passer à des actions plus spectaculaires, faire dans l’escalade si on n’a pas le choix» a-t-il tonné. Il y a peu de temps, le SG de la Coordination nationale des imams avait eu à dessiner les pourtours des actions projetées, tel le vendredi blanc où l'imam boycottera le Minbar ou, de façon plus radicale, la démission collective. Entretemps, Djelloul Hadjimi entrevoit de tenir des sit- in soutenus devant le siège du Gouvernement. Pour rappel, les revendications des imams portent essentiellement sur «la protection de l’imam dans l’exercice de ses fonctions ainsi que le règlement de ses problèmes au quotidien», souligne Hadjimi.