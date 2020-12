GRIPPE SAISONNIERE : Poursuite des campagnes de vaccination à Tindouf

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a fait état, dans un communiqué, de la poursuite des campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage du Coronavirus, lancées par l'Armée nationale populaire (ANP) au profit des réfugiés sahraouis et des habitants des zones enclavées dans la wilaya de Tindouf. "Les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage du Coronavirus (Covid-19) avec l'utilisation de tests rapides se poursuivent, avec l'organisation dans la wilaya de Tindouf, plus exactement au niveau de l'hôpital de campagne, d'une opération au profit des réfugiés sahraouis", lit-on dans le communiqué. Le Commandement du Secteur opérationnel du Sud a assuré tous les moyens médicaux, en vue d'en faire bénéficier tous les réfugiés dans les camps et les protéger des pathologies liées à la saison hivernale, dont notamment la grippe saisonnière, tout en tenant compte du dépistage régulier des symptômes du nouveau Coronavirus et de la prise des mesures appropriées et rapides, en vue de les protéger, en cas d'apparition d'un cas suspect", b indique-t-on dans le communiqué. Par ailleurs, " une campagne médicale similaire a été organisée au profit des citoyens des régions de Tafgoumt, Hassi Mounir à Tindouf, Hassi Khébi relevant du territoire du Secteur opérationnel centre dans la même wilaya, à Bordj Colonel Lotfi", précise-t-on dans le communiqué.